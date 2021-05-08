В московском СИЗО «Матросская Тишина» осужденный покончил с собой

Мужчина покончил с собой в московском СИЗО № 1 «Матросская Тишина», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Осужденного без сознания обнаружили в одиночной камере. Его доставили в в НИИ им. Н. В. Склифосовского.

Он умер в ночь на 7 мая в реанимации. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

Собеседник агентства отметил, что погибший был осужден по статье УК РФ «Грабеж». В настоящее время полиция проводит проверку.

Ранее подозреваемый в изнасиловании покончил с собой в СИЗО-7 в Москве. 44-летний мужчина совершил самоубийство в камере в день ареста.