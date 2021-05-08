В Москве задержали четырех человек, пытавшихся помешать репетиции парада Победы

В Москве задержали четырех человек при попытке выйти на проезжую часть во время репетиции парада ко Дню Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Группа людей пыталась выйти на проезжую часть Звенигородского шоссе, когда по нему проезжала военная техника.

Задержанными оказались три молодых человека из Москвы, включая несовершеннолетнего, и девушка 1999 года рождения из Владимира.

Собеседник агентства отметил, что перед этим молодые люди взломали замок на чердак дома, стоящего около проезжей части.

В настоящее время организована доследственная проверка.

Генеральная репетиция парада Победы состоялась в Москве утром 7 мая. В ней приняли участие свыше 12 тыс. военнослужащих, 190 единицы техники и 76 летательных аппаратов. В связи с репетицией часть центральных улиц столицы была перекрыта.