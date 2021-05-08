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Общество. Новости

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Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве

Россияне считают День Победы самым важным праздником

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День Победы обошел Новый год по важности для россиян, сообщает издание РБК со ссылкой на исследование сервиса поиска работы SuperJob.

В соответствии с результатам опроса, 95% респондентов заявили о положительном отношении к Дню Победы, причем «однозначно положительно» оценивают праздник 81% опрошенных.

Новый год уступил 9 мая всего на 1%, к нему положительно относятся 94% участников опроса. При этом третье место в рейтинге заняли дни рождения, получившие одобрение 92% респондентов.

Ранее сообщалось, что трансляцию парада Победы 9 мая посмотрит почти каждый второй россиянин. Так, смотреть трансляцию планируют 48% россиян.

Кроме того, президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. Глава государства подчеркнул, что спустя годы и десятилетия 9 мая в России останется самым главным и святым праздником.

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