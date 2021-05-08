Минимум 30 человек погибли при взрывах в школе в Кабуле

По меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыв в школе в столице Афганистана Кабуле, сообщает Tolo News со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По данным ведомства, в школе на западе города произошло три взрыва, погибли 30 человек, еще 52 получили ранения. Изначально взорвался заминированный автомобиль, за этим последовали две ракетные атаки.

При этом телеканал 1TV со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел сообщает о 37 погибших и 56 пострадавших. Агентство Reuters, также ссылаясь на источник, заявляет о гибели по меньшей мере 40 человек.

На данный момент ни одна группа или отдельное лицо не взяли на себя ответственность за взрывы, радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России)выступило с осуждением произошедшего, отмечает Tolo News.

30 апреля около 30 людей погибли, не менее 60 пострадали из-за взрыва около больницы в административном центре афганской провинции Логар.