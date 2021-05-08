В РПЦ выразили надежду о недопущении новой мировой войны

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» телеканала «Россия 24» заявил о надежде о недопущении развязывания новой мировой войны.

«Я с большой тревогой смотрю на развитие ситуации - на истории с высылкой дипломатов, на истории с сокращением персонала посольств. Я думаю, что если все это не остановится и не прекратится в какой-то момент, то это может привести к очень печальным последствиям», — заявил Иларион.

Он напомнил, что Россия уже 76 лет не знает горя большой войны с многомилионными жертвами.

«Те люди, которые еще помнят войну, их остается все меньше и меньше, а на смену им приходит молодежь, которая иногда настроена очень воинственно, и даже политики некоторые сейчас заявляют, что Россия всегда выигрывала все войны, нам ничего не страшно, кто к нам придет с мечом - от меча и погибнет», — пояснил Иларион.

Он привел в пример Первую Мировую войну, в ходе которой Россия понесла большие потери и была вынуждена заключить сепаратный мир с Тройственным союзом.

«Поэтому говорить о том, что нам война не страшна <...>, это очень безответственные заявления, особенно в настоящее время, когда весь мир является пороховой бочкой, когда накоплен огромный арсенал ядерного оружия и когда в отсутствие сдерживающих факторов использование вооружений может привести к глобальной катастрофе», — резюмировал Иларион.

В качестве примера положительной мудрости и победы дипломатии он привел события Карибского кризиса 1962 года, когда благодаря сдержанности и стремлению к диалогу не была допущена ядерная война.

Ранее латвийский президент назвал Вторую Мировую войну «чужой».