Два человека погибли из-за пожара в бытовке на юге Москвы

В Москве из-за пожара в бытовке в Даниловском районе погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

По данным источника, при тушении возгорания в бытовке на Дербеневской улице были обнаружены два тела.

Площадь пожара составила 10 кв. м, сейчас пожар потушен. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что пожар в частном автосервисе в подмосковных Мытищах, жертвами которого стали пять человек, ликвидировали.

До этого сообщалось, что по уточненным данным, при пожаре в сварочном цехе одного из частных автосервисов в подмосковных Мытищах погибли пять человек. Первоначально сообщалось о четыре погибших и одном пострадавшем, который находился в больнице. При разборе завалов было обнаружено тело еще одного человека. Следственный комитет завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Пожар произошел вечером 7 мая в двухэтажном здании. Площадь пожара на 19.20 по мск составляла 225 кв. м, в 20.18 пожар был локализован.