На месте крушения вертолета на Камчатке обнаружены тела погибших

На месте крушения вертолета, предположительно пропавшего Ми-2 на Камчатке, обнаружены тела погибших. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

«Обгоревшее воздушное судно обнаружено в окрестностях озера Синичкино. Все подробности будут у комиссии управления авиации. Скажу лишь, что помощь оказывать некому», — говорится в сообщении.

Ранее на Камчатке был обнаружен обгоревший вертолет Ми-2, предположительно пропавший накануне.

До этого сообщалось, что на Камчатке пропал частный вертолет Ми-8. Позже в МЧС уточнили, что ведутся поиски вертолета Ми-2.

По данным дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, на борту находился командир воздушного судна и пассажир. Вертолет вылетел из аэропорта Елизово и направлялся на посадочную площадку в районе реки Островной. Около 17.00 по местному времени Ми-2 перестал выходить на связь.

В настоящее время следователями организована проверка.