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Общество. Новости

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Минпросвещения проверяет школьные программы на полноту сведений о ВОВ

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Министерство просвещения России начало проверку образовательных программ в школах и колледжах на полноту сведений о Великой Отечественной войне, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в беседе с РИА «Новости».

«Проверка программ не только колледжей, но и школьных программ идет», – заявил министр.

21 апреля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин возмутился, что в учебниках по истории не упоминается Сталинградская битва. Минпросвещения пообещало провести полный анализ всех учебников.

Впоследствии был обнаружен учебник, возмутивший главу государства.

Сталинградская битва — одно из ключевых генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. Битва окончилась 2 февраля 1943 года победой Вооруженных сил СССР.

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