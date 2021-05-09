Портрет деда Зеленского пронесли в колонне «Бессмертного полка» в Донбассе

Портрет Семена Зеленского, деда президента Украины Владимира Зеленского, пронесли на шествии «Бессмертного полка» в Донецке, сообщает РИА «Новости».

По данным корреспондента агентства, на акцию с портретом деда украинского лидера пришла общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян.

«Пусть хоть дедушка прогуляется в «Бессмертном полку», пока его внук устраивает шабаш СС «Галичина» посреди Киева», – пояснила женщина.

28 апреля в Киеве прошел «Марш вышиванок», посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. Следователи на Украине начали уголовное производство, а офис президента страны выступил с осуждением этого марша.

Кроме того, шествие националистов по случаю годовщины формирования дивизии СС прошел 8 мая во Львове. Один из руководителей митинга заявил, что следующие марши пройдут в Донецке и Москве.

Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета 1944 года, когда Советская армия разгромила ее возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в том числе были причастны к уничтожению польского села Гута Пеняцкая. На Нюрнбергском трибунале войска СС были признаны преступной организацией.