В Риге перекрыли доступ к памятнику Освободителям

В Риге полиция перекрыла доступ к памятнику Освободителям в День Победы, передает РИА «Новости».

У монумента с утра собирались несколько сотен людей, чтобы возложить цветы и почтить память воинам. В настоящий момент полиция перекрыла доступ к нему, объяснив это отсутствием возможности обеспечить дистанцию в два метра между людьми. Желающим предлагается оставить цветы на столах, размещенных недалеко от памятника, потом их переложат к подножью монумента.

Правоохранители призывают людей не подходить к памятнику с учетом эпидемиологической обстановки в стране.

Памятник Освободителям Риги — мемориальный комплекс в столице Латвии, был открыт в 1985 году. Он расположен в парке Победы на левом берегу Даугавы.

Несколькими днями ранее сообщалось, что власти Риги разрешили свободное возложение цветов на 9 мая.