Воробьев призвал сохранить память о героях Великой Отечественной войны

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поделился впечатлениями о параде, посвященном 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На торжественную церемонию он пришел вместе с сыновьями.

«Волнительное, торжественное настроение сегодня. Это самый наш главный праздник. Вспоминаешь, что пережили наши предки… Как они героически прошли невыносимо тяжелые времена… Фильмы и программы рассказывают нам, а самое главное, нашим детям, что это была за война и какой ценой досталась эта священная Победа… Поэтому я здесь со своими детьми. Очень важно, что сегодня на главную площадь страны приехали ветераны войны из разных уголков Подмосковья. А мы, по окончании парада поедем поздравлять других наших ветеранов. Вы знаете, что в Московской области очень много мест воинской славы, где развернулось контрнаступление в декабре 41-го… И мы сегодня постараемся отдать дань уважения всем нашим героям», — рассказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что сейчас важно уделять внимание детям, передавать им знания.

«Сегодня великий день. Очень важно, что во всех городах, регионах мы чествуем ветеранов. Сейчас самое главное — особое внимание уделять нашим детям, подрастающему поколению. Время идет, и в памяти это не должно стереться. Это генетическая память. Она должна сохраниться у нас на века», — резюмировал Воробьев.