Глава Минздрава заявил о большом интересе к «Спутнику Лайт»

Зарубежные страны проявляют большой интерес к российской однокомпонентной вакцине от коронавируса «Спутник Лайт», сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с РИА «Новости».

«Ее только зарегистрировали. Да, интерес большой», – ответил глава Минздрава на вопрос о заявках на вакцину со стороны других стран.

Ранее сообщалось, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» прошла регистрацию в России. Препарат является первым компонентом «Спутника V», но его планируется применять самостоятельно. В частности, он может использоваться при необходимости быстрого формирования популяционного иммунитета среди населения от 18 до 60 лет.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».