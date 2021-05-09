Самую большую в мире георгиевскую ленту удалось развернуть в ЛНР

На территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) смогли развернуть самую большую в мире георгиевскую ленту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инициатором данной акции, приуроченной ко Дню Победы, стал руководитель владимирского отделения «Боевого братства» Валерий Малышев. Он уточнил, что длина развернутой ленты составила 300 м, а ширина достигла 7,5 м.

«Ее сшили в Москве и в первый раз развернули в Смоленске в прошлом году, а потом по всей России», — уточнил Малышев.

В ЛНР 9 мая ленту разворачивали в Славяносербском районе, рядом с памятником комбату Александру Еременко. В данной акции приняли участие активисты патриотических клубов, а также движения под названием «Мир Луганщины».

Ранее «Лидеры России» рассказали о социальных проектах к Дню Победы.

Кроме того, в конце апреля был дан старт акции «Георгиевская ленточка-2021». Планировалось, что к участию присоединятся также страны как ближнего, так и дальнего зарубежья.