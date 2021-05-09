Глава минздрава Омской области пропал без вести

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал без вести, уехав на охоту. Об этом пишут «Коммерческие вести».

По данным полиции, 49-летний мужчина пропал 7 мая. Он выехал на квадроцикле на охоту около 16.00 по местному времени с базы в деревне Поспелово Большеуковского района и не вернулся. Поисками пропавшего сначала занимались знакомые, днем 8 мая к ним подключились сотрудники полиции, Росгвардии, охотинспекторы и местные жители.

Отмечается, что поиски осложняются труднопроходимостью местности и наличием заболоченных участков.

По данным двух источников газеты, пропавший — министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский. Еще один собеседник издания подтвердил, что глава регионального минздрава уехал на охоту в Большеуковский район и перестал выходить на связь со второй половины дня 7 мая.

Мураховский занял должность министра здравоохранения Омской области в ноябре 2020 года. До этого он был главным врачом омской больницы скорой медпомощи №1.