СК: упавший в Татарстане самолет вылетел без разрешения

Пилот самолета, совершившего жесткую посадку в Татарстане, самовольно взлетел во время проведения ремонтных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

«Отрабатывается версия, что погибший мужчина, управлявший самолетом, прибыл на аэродром для проведения ремонтных работ. В его задачу входила прокачка шасси, поэтому он совершал передвижение на самолете по взлетной полосе», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что причина, по которой он взлетел без разрешения, неизвестна. Самолет совершил жесткую посадку, пролетев несколько километров.

Ранее в прокуратуре Татарстана сообщали, что погибший — житель Сызрани. Личность женщины, которая тоже находилась в кабине самолета, устанавливается.

Легкомоторный самолет типа «Ермак» совершил жесткую посадку в районе посадочной площадки «Пойма» в Альметьевском районе в 12.30 мск. Два человека, находившихся на борту, погибли.