В лесу нашли квадроцикл пропавшего главы минздрава Омской области

Найден квадроцикл пропавшего в лесу министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, сообщается на сайте на УМВД по региону.

Квадроцикл был найден 9 мая в Большеуковском районе в 6,5 километра от охотничьей базы.

Ранее сообщалось, что Мухаровский перестал выходить на связь 7 мая. Он уехал в лес с охотничьей базы в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области и пропал.

В настоящее время чиновника ищут волонтеры, полицейские, сотрудники Росгвардии, спасатели МЧС, охотинспекторы и местные жители. В операции задействуется вертолет и беспилотные летательные аппараты.

Мураховский занял должность главы минздрава в ноябре 2020 года. До этого он был главным врачом омской больницы скорой медицинской помощи №1.