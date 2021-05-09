Местные жители встречали медведей в лесу, где ищут главу минздрава Омской области

Жители Большеуковского района Омской области, где ранее на охоте пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский, встречали в лесу медведей. Об этом заявил ТАСС источник в органах местной власти.

Как уточняется, охотиться на медведей в области можно до конца мая.

«Там охотничьи домики в лесу есть. Обычно стреляют птицу, на болотах ее много, и на майских праздниках как раз небольшое окошко, когда разрешено охотиться», — пояснил собеседник.

По его словам, охота могла быть и на медведя. Данных хищников уже видели местные жители.

Как установлено, Мураховский уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая. На протяжении суток главу минздрава пытались найти знакомые. однако поиски не увенчались успехом. В результате было принято решение обратиться в полицию. Мураховский занял должность главы минздрава в ноябре 2020 года.

В поисках, по последним данным, участвуют около 100 человек. В спецоперации задействован вертолет МЧС.

Ранее оперативным службам удалось найти квадроцикл пропавшего в 6,5 км от охотбазы.