Более 12 тыс. залпов салюта украсили московское небо в День Победы

В День Победы салют в столице запускали из 72 салютных установок. Вечером 9 Мая небо украсили 12 тыс. залпов, сообщает ТАСС.

Ровно в 22.00 мск небо Москвы было раскрашено в цвета российского флага. Запускалось свыше 70 видов фейерверков, в числе которых «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».

Кроме того, для столицы была подготовлена высотная и цветографическая схема, а для большей зрелищности задействовали пироэлементы на основе баллиститных порохов. Все это сделали, чтобы наблюдать салют горожане могли с большого расстояния.

Смотреть на запуск можно было в парке Победы, Лужнецкой набережной, Лианозово, Всероссийском выставочном центре, Измайловском парке, Ново-Переделкино, парке «Кузьминки», а также в Нагатинском Затоне и других районах Москвы.

Световое шоу сопровождалось 30 холостыми залпами батареи пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Ранее сообщалось, что салют 9 Мая в столице запустят с 16 точек.