Кадыров призвал власти Израиля извиниться за столкновения с палестинцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что властям Израиля необходимо извиниться за столкновения, которые произошли в ночь с 7 на 8 мая между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции в Восточном Иерусалиме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, действия израильских властей являются «провокацией в самой изящной форме», которая была направлена на то, чтобы мусульмане в отместку нарушили закон. «Ведь потом можно будет из всех рупоров снова кричать, что последователи религии ислам — террористы», — написал Кадыров.

Он считает, что мировое сообщество не должно молчать в сложившейся ситуации. По словам лидера Чечни, мусульмане не будут ждать, пока «циничные нападки на мечеть и репрессии верующих» прекратятся.

«В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее», — заявил Кадыров.

Политик также призвал израильскую сторону урегулировать конфликт, пока не поздно, «иначе масштабы последствий будут плачевными».

В ночь на 8 мая вблизи мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме произошли стычки палестинцев с полицией, в результате произошедшего пострадали около 200 человек.