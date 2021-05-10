Беспилотник МЧС задействуют для поисков пропавшего главы омского Минздрава

Для поисков главы министерства здравоохранения Омской области Александра Мураховского, пропавшего на прошлой неделе в лесу Большеуковского района, задействуют беспилотник от МЧС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Омской области.

«От МЧС России сегодня будет привлечена на поиски человека беспилотная авиационная система и два сотрудника», — говорится в сообщении.

Поиски главы омского Минздрава возобновились в понедельник, 10 мая. Отмечалось, что розыск осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками.

Ранее появилась информация, что пропавший без вести Мураховский был обнаружен живым. В качестве источника указывалась поисковая организация «Лиза Алерт», при этом других деталей не было.

Мураховский занял пост главы Минздрава Омской области в ноябре 2020 года.

До этого в лесу нашли квадроцикл пропавшего главы Минздрава Омской области. Как выяснилось, накануне Мураховский уехал в лес с охотничьей базы в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области.