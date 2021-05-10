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Общество. Новости

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Екатеринбург накрыл смог от природных пожаров

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Жители Екатеринбурга пожаловались на едкий запах гари и задымление, сообщает ТАСС.

По данным ГУ МЧС России по региону, смог в городе был вызван природными возгораниями. В экстренных службах отметили, что на территории Свердловской области были локализованы семь лесных пожаров.

«Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах города, превышение ПДК не зафиксировано», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам из-за возгораний нет.

В департаменте информационной политики Свердловской области в свою очередь заявили, что дым, который достиг Екатеринбурга, пришел в город от лесных пожаров в Курганской области.

К полудню дымка в городе почти рассеялась, однако в воздухе остался запах гари.

Ранее сообщалось, что Владивосток накрыл дым из Китая.

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