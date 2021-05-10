Правозащитник обратился к Байдену с просьбой освободить отбывшую срок россиянку

Правозащитник и вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с просьбой вернуть в Россию россиянку Миру Тэраду (также известную до 2017 года как Оксана Вовк), которая отбыла свой срок в тюрьме, но продолжает удерживаться местными властями в заключении до депортации, сообщает ТАСС.

«Уважаемый господин президент, в мой адрес обратилась мама гражданки России Миры Тэрады. Она сообщила, что ее дочь с 29 января 2021 года считается освобожденной в соответствии с информацией Федерального бюро тюрем США, но она удерживается в тюрьме без оснований, при этом она сменила уже третью миграционную тюрьму, а всего с момента ее задержания это уже седьмое исправительное учреждение», — написал в письме Мельников.

Она была задержана в Финляндии на основании ордера Интерпола в декабре 2018 года по обвинению в отмывании средств, полученных при контрабанде наркотиков, в 2013 — 2016 годах. Позже девушка признала свою вину, указав, что находилась в момент преступления под контролем со стороны мужа, Алета Тэрады.

«Прошу Вас провести проверку по указанным в моем обращении фактам нарушения прав человека и оказать содействие в восстановлении нарушенных прав госпожи Миры Тэрады и скорейшей депортации ее в Российскую Федерацию», — указано в письме правозащитника.

Мельников также указал в письме на тот факт, что в американской тюрьме Тэраде не оказывалась достойная медицинская помощь, а персонал пенитенциарного учреждения заразил ее коронавирусом. Мира Тэрада в 2015 году стала жертвой нападения со стороны своего мужа, гражданина США Алета Тэрады, получила огнестрельное ранение и стала инвалидом.

Срок ее заключения закончился 29 января 2021 года, но Тэраду перевели в миграционную тюрьму и пока не могут депортировать в Россию из-за утери документов.

Ранее суд США приговорил россиянку к двум с половиной годам тюрьмы.