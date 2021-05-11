В МВД перечислили основания для отказа иностранцам в получении гражданства России

Для того чтобы отказать иностранцам в получении российского гражданства, могут послужить девять оснований. Об этом ТАСС рассказали представители МВД России.

Например, отклонить запрос могут лицам, поддерживающим насильственное изменение основ конституционного строя России и создающим угрозу безопасности страны. Кроме того, заявление не одобрят людям, участвующим в вооруженных конфликтах либо совершавшим во время таких конфликтов действия, которые направлялись против российского контингента миротворческих сил.

Еще причиной для отказа в получении гражданства Российской Федерации может быть участие лица в совершении или в подготовке к преступлениям экстремистской или террористической направленности.

Помимо того, гражданство России не могут предоставить иностранцам, выдворенным или депортированным из РФ, или тем, в отношении которых принято решение о нежелательности его пребывания в России.

«Отклоняются заявления, которые содержат подложные документы или заведомо ложные сведения», — подчеркнули в министерстве.

Также отказать в получении гражданства могут, если у подавшего заявление имеется неснятая или непогашенная судимость. Повлияет на решение и военная служба либо служба в органах безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства.

В частности, факт преследования в уголовном порядке иностранцев существенно окажет влияние на рассмотрение документов.

Ранее сообщалось, что МВД потребует у мигрантов получить электронный документ о длительном пребывании в России.