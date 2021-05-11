В Москве во вторник ожидается до +22°С

Синоптики пообещали, что в столице во вторник, 11 мая, воздух прогреется до +22°С. В Москве будет переменная облачность, кратковременный дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По сведениям метеоспециалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +20...+22°С. Ожидается северный, северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +9...+11°С. Ветер будет переменный 5-10 м/c. Атмосферное давление днем составит 757 мм рт. ст., а ночью — 756 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

Кроме того, Роман Вильфанд рассказал, что погода в столице позволяет отключить отопление. При этом он предупредил, что в столичный регион могут ненадолго вернуться холода, но воздух станет холоднее на недолгий промежуток времени.