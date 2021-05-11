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Общество. Новости

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ООН призвала своих сотрудников вакцинироваться «Спутником V»

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Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал своих сотрудников вакцинироваться от коронавируса российским препаратом «Спутник V» в тех странах, где его применение одобрено медицинским регулятором, передает ТАСС.

«Мы призываем наших сотрудников, которые работают в тех странах, где прививают «Спутником», прививаться этой вакциной», — сказал он.

Глава организации отметил, что многие работники ООН уже привились «Спутником V», в том числе в России.

«И мы бы хотели иметь возможность самим использовать ее, но пока мы ждем ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ВОЗ рассчитывает оценить безопасность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в конце июня или июле.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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