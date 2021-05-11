В подмосковной гостинице нашли тело женщины с ранениями

В одной из подмосковных гостиниц нашли тело женщины, сообщает СУ СК России по области.

Труп с телесными повреждениями в области лица и шеи был найден 10 мая в номере гостиницы, расположенной в селе Юдино Одинцовского городского округа. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По факту случившегося организована проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти женщины.

Ранее тело новорожденного ребенка обнаружили в подмосковном поселке Селятино. Труп мальчика был завернут в простыню.