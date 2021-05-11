В ОП обратились в ГП о признании экстремистскими ряда базирующихся на Украине неонацистских организаций

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев направил в Генеральную прокуратуру запрос о признании украинской неонацистской организации СИЧ-CI4, а также связанных с ней организаций «Союз ветеранов войны с Россией» и «Национальный центр правозащиты» экстремистскими и запрете их деятельности на территории РФ.

Об этом говорится в телеграм-канале Общественной палаты.

«В основу представленных доказательств легли материалы, собранные Максимом Григорьевым и Дмитрием Саблиным в ходе работы над документальной книгой «Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017–2020)», — отмечается в публикации.