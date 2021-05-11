Кравцов заявил об отсутствии явных мотивов у напавшего на школу в Казани

Министр просвещения России Сергей Кравцов считает, что у стрелка из Казани, устроившего обстрел в школе, не было явных мотивов для нападения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Понятно, что идет следствие, и уже следствие установит возможные мотивы и причины. Сейчас сложно говорить», — заявил Кравцов.

Ранее глава Минпросвещения заявил, что действия сотрудников казанской школы позволили избежать большего количества жертв.

Также стало известно, что нападавшему 19-летнему Ильназу Галявиеву грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию №175 СК России возбудил дело о массовом убийстве.

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе.