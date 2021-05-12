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Общество. Новости

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Треть россиян решила отказаться от летнего отпуска

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В 2021 году более 30% российских граждан приняли решение не брать летний отпуск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

«По данным онлайн-опроса, который был проведен компанией 25-30 апреля во всех регионах страны (2000 респондентов), 31% участников приняли решение не брать отпуск этим летом. Это меньше, чем в пандемийном 2020 году, когда, под данным исследований, без летнего отдыха решили обойтись более половины россиян», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основной причиной отказа является боязнь загруженности российских курортов и высоких цен.

Кроме того, среди причин отказа респонденты указали все еще закрытые границы большинства стран, высокий курс доллара, недостаток денежных средств на отдых, а также сложную эпидемиологическую ситуацию в мире. Также на решение людей повлияло внезапное закрытие границ Турции, так как некоторые граждане уже купили путевки или планировали отдохнуть именно там.

Результаты опроса показали, что из тех граждан, кто все-таки собирается взять отпуск летом, 23% планируют отдыхать на даче или на природе, 21% — путешествовать по России или за рубежом, 15% — оставаться дома, а 9% респондентов на данный момент еще не определились как его проведут.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил предоставить до 35 дней отпуска гражданам, которые планируют отдохнуть на курортах России.

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