Мишустин заявил об улучшении положения России в борьбе против коронавируса

Председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом кабинета министров, заявил, что ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается, сообщает РИА «Новости».

«Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано», — заявил Мишустин.

Для того, чтобы не допустить возникновение новой волны коронавируса и для предупреждения других возможных эпидемий и пандемий, Россия начинает создание «мощного санитарного щита».

По его словам, для создания такой системы противодействия в России есть все необходимое, в том числе ученые высокого класса и мощная научная база. Премьер упомянул в качестве примеров институт НИИ эпидемиологии им. Пастера в Санкт-Петербурге, саратовский НИИ вирусологии «Микроб» и центр «Вектор» в Новосибирске.

Об необходимости такого щита ранее в своем Послании Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.