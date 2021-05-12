Председатель Следственного комитета прибыл в Казань

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл в Казань, где накануне в одной из школ произошла стрельба. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Да, председатель СК РФ уже прибыл в Казань», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, глава СК лично планирует посетить школу, в которой произошла трагедия.

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе.

Ранее сообщалось, что на утро среды, 12 мая, в медицинских учреждениях находятся 23 человека, пострадавших в результате ЧП в татарстанской столице.