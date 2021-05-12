В Москве за сутки коронавирус подтвердился у 2 718 человек

В Москве за сутки коронавирус подтвердился у 2 718 человек, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 в Telegram.

Днем ранее выявили 2 628 случаев, 10 мая — 2 896, 9 мая — 2 828, 8 мая — 2 785.

«Подтверждено 2 718 новых случаев заражения, госпитализированы 1 252 человека, скончались 59 пациентов», — говорится в сообщении.

За прошедшие 24 часа также выздоровели 2 394 пациента. Таким образом, в столице всего заразились 1 124 630 человек, из которых 19 013 пациента скончались, 1 015 097 выздоровели.

В целом по России за прошедший день выявили 8 217 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировано 4 905 059 случаев инфекции.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 159 703 471 случаев коронавирусной инфекции, за весь период скончались 3 318 053 человек, выздоровели — 95 776 750.