Германия отменит карантин для полностью привитых от коронавируса

Федеральное правительство Германии одобрило отмену карантинного режима для прибывающих в страну иностранцев и германских граждан, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

По его словам, правом не проходить карантин смогут воспользоваться переболевшие COVID-19, имеющие отрицательный тест на антитела, а также прошедшие полный курс вакцинации одной из зарегистрированных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

В этот список входят вакцины от Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Также уточняется, что право не проходить карантин не дает возможности посещать зоны, где существует высокий риск появления мутаций коронавируса.

Ранее власти Словении заявили, что отменяют карантин для туристов, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Прививку необходимо сделать не менее чем за 21 день до приезда в республику.