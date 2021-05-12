Опубликована переписка учительницы с учениками 175-й школы во время расстрела

Во время атаки на школу в Казани учителя и ученики переписывались в мессенджерах. Часть переписки в чате 8 «Б» в WhatsApp была выложена Telegram-каналом «Осторожно Новости».

«Закройте дверь изнутри, хоть на швабру хоть на что, держитесь все вместе», — написала учительница Татьяна Сергеевна.

Преподаватель призывала учеников не паниковать.

«Как не паниковать, если по школе стреляют», — спросила одна из участниц чата.

«Дверь дергают, кто-то дверь дергает», — написали другие участники чата.

Сообщения были написаны в тот момент, когда нападавший уже ворвался в здание школы и начал стрелять. Он ходил по коридору, пытаясь открыть запертые двери. Нападавшему вооруженному подростку удалось войти в незапертый кабинет одного из восьмых классов, где он и устроил расстрел.

Напомним, это случилось 11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе.