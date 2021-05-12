Опубликована деловая программа ПМЭФ-2021

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована деловая программа мероприятия. Главная тема Форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В рамках трека «Объединяя усилия во имя развития» состоятся сессии, посвященные вопросам сотрудничества на международной арене, трансформации различных отраслей в постковидный период, а также развитию инвестиционных проектов. В частности, участники сессии «Бизнес в постпандемическом мире: ответственное инвестирование в будущее» обсудят, как изменились бизнес-стратегии российских и международных компаний и экономики в целом и как бизнес пересматривает свои инвестиционные стратегии и социальные программы.

«В мае этого года кабмин принял решения, которые позволят расширить круг потенциальных инвесторов. В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума тема поддержки и реализации инвестиционных проектов станет одной из ключевых», - подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

На полях ПМЭФ традиционно состоится презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Трек «Национальные цели развития: от задач к результатам» охватывает широкий круг вопросов развития российской экономики и трансформации ее под новые условия.

Сессии трека «Технологии, расширяющие горизонты» охватывают, в том числе, вопросы развития технологий в медицине, электронной коммерции, применения искусственного интеллекта в бизнесе и искусстве, кибербезопасности.

В программу ПМЭФ включено заседание Арктического экономического совета, на котором планируется презентация приоритетов российской стороны и обсуждение основных направлений сотрудничества на период председательства России в АЭС.

На полях ПМЭФ состоится завтрак «Инновационная модель регионального развития», завтрак фармацевтических компаний и завтрак «Global IT: ресурсы роста».