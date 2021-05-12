Песков: ЧП в Казани и поручение Путина повлияют на законопроект о выдаче оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что произошедшая накануне стрельба в казанской школе и поручение главы государства Владимира Путина скажутся на законопроекте, разрешающем иметь оружие с 16 лет.

Ранее Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать новое положение о видах оружия. Позже комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции на заседании рекомендовал принять законопроект об обороте оружия и усилении контроля за законностью владения «огнестрелом».

«Вчерашнее поручение – очень хороший повод для того, чтобы провести такую сверку часов и промониторить ход выполнения ранее данных поручений. Давайте не будем забегать вперед, поручение дано вчера, соответствующие выводы будут сделаны», — сказал представитель Кремля, комментируя вопрос журналистов о том, насколько выполнено поручение президента, данное три года назад, об ужесточении наказания в сфере оборота оружия в Российской Федерации.

Песков также добавил, что трагедия в Казани не может не повлиять на обсуждение во втором чтении законопроекта, предлагающего разрешить выдавать оружие лицам с 16 лет. Он отметил, что пока не формализованы решения на этот счет.

«То, что произошло вчера, и данное президентом поручение окажет влияние на ход дальнейших дискуссий», — сказал пресс-секретарь.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 21 человек пострадал. После стрельбы был задержан 19-летний Ильназ Галявиев. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура. В этот день в городе прошли похороны некоторых погибших.