Голикова оценила вероятность локдауна в России осенью

Вице-премьер Татьяна Голикова удивилась вопросу о возможности введения локдауна в России этой осенью, сообщает РИА «Новости».

«Какой локдаун, вы о чем?» — ответила Голикова на вопрос журналистов, не будет ли локдауна осенью.

При этом, по ее словам, в отдельных регионах ситуация все еще требует внимания.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналистов о том, планируется ли ввести во всей стране оплачиваемый отгул для тех, кто вакцинировался от коронавирусной инфекции.

12 мая в России было выявлено 8 115 случаев коронавируса.За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 4 896 842 жителей России, вылечились 4 509 915 человек, умерли 113 976.