Самолет с пострадавшими при стрельбе в казанской школе вылетел в Москву

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Казани в Москву с девятью пострадавшими в результате стрельбы в школе. Об этом сообщает ТАСС.

На борту находится девять пострадавших, включая пятерых детей. Борт оснащен специальными медицинскими модулями, которые помогают контролировать состояние пациентов.

Пострадавших сопровождают медики отряда «Центроспас».

Ранее врачи приняли решение отправить девятерых человек, которые пострадали при стрельбе в казанской школе, на лечение в Москву.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 21 пострадал. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.

На утро 12 мая в медицинских учреждениях находились 23 человека, пострадавших в результате ЧП в татарстанской столице.