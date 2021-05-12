Эксперт оценил новое руководство и векторы развития общества «Знание»

Российское общество «Знание» — крайне востребованный проект, адаптировавшийся к современным реалиям и доказывающий внимание государства к вопросам просвещения, полагает управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев.

Напомним, что в Москве 12 мая состоялся III съезд общества, на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности.

«Общество было воссоздано 5 лет назад, так как был большой запрос на то, чтобы вновь развернуть эту организацию. Она прошла путь восстановления, приспособления к новым реалиям, и сейчас, когда запрос только увеличивается, идет значительное насыщение общества информацией, нужно грамотно оперировать этими сведениями. Соответственно, возникла потребность внедрить в этот проект новые технологии и придать этому более существенное значение», — считает Фирдус Алиев.

По мнению эксперта, с этим связано назначение первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко главой наблюдательного совета «Знания». Кроме того, три помощника главы государства становятся его заместителями: Максим Орешкин, Владимир Мединский и Андрей Фурсенко. Это говорит о значительном внимании государства к вопросам просвещения, работы с информацией, предоставления людям максимальной возможности получать разноплановые просветительские сведения, уверен Алиев.

«На съезде сегодня очень подробно говорили об этих задачах, а также о том, что новые руководители видят основными направлениями своей работы историческую память, связанную с историей нашей страны, цивилизации, насколько это важно для всех нас. Мы должны видеть и давать новому поколению эту информацию через подобного рода общение с выдающимися лекторами, учеными, видеть, куда развивается наука и технологии, как благодаря этим дополнительным знаниям они смогут видеть какие-то контуры своего будущего», — говорит Фирдус Алиев.

В настоящий момент также крайне важны истории успеха, истории развития промышленности и производства — все это совокупно выставлено ключевыми задачами общества «Знание», отметил эксперт.

«Очевидно, все это находит большой запрос в обществе. Мы знаем, как вокруг просветительских проектов возникают самые разные сообщества, всем интересно получать новые знания: это и способ общения, и способ познания мира. Все это востребовано — недаром президент в своем послании Федеральному собранию обратил внимание на то, что нужно максимально активизировать работу по этим направлениям. Большинство министерств (просвещения, науки и высшего образования, культуры) также вошли в наблюдательный совет общества и, думаю, будут активно участвовать в этом значимом процессе», — резюмировал он.