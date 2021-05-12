Умерла феминистка Татьяна Никонова

Феминистка Татьяна Никонова скоропостижно скончалась после болезни. Об этом рассказали коллеги и друзья блогера в ее Telegram-канале.

Никоновой было 43 года. Подробности смерти не уточняются.

«Пожалуйста, будьте максимально тактичны по отношению к семье Тани», — пишут авторы сообщения.

Они также добавляют, что время и место прощания будет известно позднее.

Татьяна Никонова — одна из самых известных российских феминисток, создательница блога о сексуальном образовании. В 2007 году создала первый в России блог со сплетнями и новостями о знаменитостях Spletnik.ru и была его главным редактором. Также Никонова писала статьи о сексе, гендерных проблемах и отношениях для российских изданий.