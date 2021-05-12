В горах Абхазии потерялась группа российских туристов

В Абхазии сотрудники МЧС ищут в Сухумском районе туристическую группу из шести россиян, которые пытаются самостоятельно спуститься с высокогорья. Об этом говорится в сообщении на сайте МЧС республики.

«Спасатели МЧС Абхазии в течение всего дня в среду вели поиски туристической группы из шести человек из России. 12 мая в 11.20 мск в МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и ему нужна помощь. Россияне передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места его нахождения, однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии не дал результатов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа туристов состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.