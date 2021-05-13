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Общество. Новости

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Второй регулятор США одобрил препарат Pfizer для вакцинации подростков

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Второй медицинский регулятор США CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) одобрил вакцину компаний Pfizer/BioNTech для подростков. Об этом говорится в заявлении директора CDC Рошель Валенски, опубликованном на сайте регулятора.

Она уведомила, что одобрила рекомендацию Консультативного комитета по практике иммунизации CDC, которая «подтвердила безопасность и эффективность» данного препарата против коронавирусной инфекции и одобрила его использование для подростков 12-15 лет.

Отмечается, что теперь можно приступить к незамедлительной вакцинации среди представителей этой возрастной группы.

Ранее использование вакцины Pfizer/BioNTech одобрил другой регулятор — Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Для ее применения необходимо получить одобрение от обоих ведомств.

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