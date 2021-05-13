Эксперт объяснила, когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что спад заболеваемости коронавирусом может произойти после того, как вакцинацию пройдут 30% населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она привела в пример США, где заболеваемость COVID-19 стала снижаться, так как в стране привитых намного больше, чем в России. Более 50% населения уже в Соединенных Штатов уже провакцинированы, уточнила эксперт.

«Я оптимист и думаю, что 30% вакцинированных — это такой порог, когда заболеваемость начинает идти на спад», — сказала Баранова.

Она также указала на точку зрения пессимистов, которые считают, что заболеваемость идет на спад лишь при 50—70% привитых.

Согласно официальной статистике, порядка 10 млн жителей России получили две дозы вакцины «Спутник V», то есть доля вакцинированных составляет менее 10% от населения страны.

Баранова выразила мнение, что при данных показателях пока рано говорить о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией благодаря вакцинам.

Согласно последним данным, в России выявлено уже 4 905 059 случаев COVID-19, вылечились 4 518 529 пациентов, скончался 114 331 человек.

Ранее в Минздраве РФ назвали сроки появления коллективного иммунитета к коронавирусу в стране.