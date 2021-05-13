Обвиняемый в нападении на школу в Казани пройдет психиатрическую экспертизу в Москве

Обвиняемый в нападении на школу в Казани Ильназ Галявиев пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в институте им. В. П. Сербского в Москве, сообщает ТАСС.

«Вероятней всего, для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиева переведут в институт Сербского в Москву, где, как правило, проводятся такие экспертизы обвиняемым в особо тяжких преступлениях», — сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе экспертизы установят, есть ли у Галявиева психические расстройства, а также выяснят, был ли обвиняемый во время совершения преступления вменяемым.

Галявиеву предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц. Вину он признал. Накануне суд заключил его под стражу на два месяца.

Ранее СМИ сообщили, что у Галявиева диагностировали заболевание головного мозга.

11 мая Галявиев совершил нападение на школу в Казани, погибли девять человек, 23 человека пострадали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.