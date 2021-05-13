В Смоленске пассажирский микроавтобус столкнулся с легковой машиной

Девять человек пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легковой машины на пересечении улиц Соболева и Верхний Волок в Смоленске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Отмечается, что участниками ДТП стали автомобиль марки Volkswagen и маршрутка № 4. После инцидента шесть человек из маршрутки были доставлены на осмотр в медучреждение.

Согласно информации областной администрации, состояние здоровья пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести. Губернатор региона Алексей Островский поручил профильным ведомствам оказать необходимую медпомощь пострадавшим, а также провести работу с перевозчиками и усилить контроль за соблюдением правил пассажирских перевозок.

11 мая в Курганской области произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля Audi Q5, в результате чего погибли пять человек.