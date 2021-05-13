В Сбербанке рассказали, как отметят 180-летний юбилей

На этой неделе стартуют акции и мероприятия, приуроченные к 180-летию Сбербанка, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 13 мая.

Отмечается, что они пройдут во всех регионах страны и станут важнейшей составляющей самого праздника.

Уже запущена историческая хроника — рассказ о главных событиях и вехах в истории Сбербанка, рассказал старший вице-президент Владислав Крейнин.

Также состоится летний фестиваль Сбера с участием Хора Турецкого, который пройдёт в 20 городах страны.

В Международный день семьи, 15 мая, стартует ESG-программа, в рамках которой пройдут акции по озеленению, уборке природных территорий и переработке мусора, просветительские мероприятия, благотворительные инициативы и волонтёрские проекты.

Пятого июня пройдет «Зеленый марафон». В этот день будет высажено 180 000 деревьев.

Работу Сбербанка изнутри покажут в сериале «Как в Сбере» и реалити-шоу в TikTok.

Для ноябрьского Зеленого дня также готовят новый формат.

В Сбере убеждены, что возраст Сбербанка — это не только надежность и основательность, но и постоянное развитие, поиск новых смыслов и открытие новых возможностей, отметил Владислав Крейнин.

«Представить клиентам разнообразие возможностей через наши праздничные активности — вот цель, которая нас вдохновляет», — подчеркнул он.