Мурашко рассказал об операциях у пострадавших в Казани детей

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о том, как проходят операции у пострадавших в Казани детей, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в тяжелом состоянии остаются три ребенка, пострадавшие при стрельбе в Казани, двое из них — в крайне тяжелом.

«Сейчас остаются в тяжелом состоянии трое человек, которым проводятся хирургические вмешательства», — ответил Мурашко.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. В Москве будет проведена экспертиза, которая определит его вменяемость. Директор гимназии № 175 в Казани Амина Валеева рассказала, что Галявиев характеризовался и классным руководителем, и учителями как уравновешенный ученик, к которому не возникало претензий.

Также сообщалось, что у молодого человека была лицензия на оружие, которая была выдана ему в апреле текущего года.