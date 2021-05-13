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Общество. Новости

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Прокуратура запросила для «московского отравителя» 17 лет колонии

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Басманный суд столицы через неделю планирует огласить приговор Мурату Сабанову. Он является фигурантом уголовного дела о серии отравлений прохожих в центре города, прокуратура запросила для молодого человека 17 лет колонии, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда Ирину Софинскую.

«Оглашение приговора Мурату Сабанову состоится 20 мая в 12.00», — уточнила собеседница агентства.

Летом 2019 года в центре Москвы была совершена серия отравлений молодых людей транквилизаторами с последующим ограблением. Подозреваемым оказался уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов. Первоначально его задержали, а потом отпустили.

Сообщалось, что у подозреваемого были обнаружены пакетики с порошкообразным веществом. Кроме того, у него, предварительно, были найдены похищенные вещи жертв отравлений. По итогам экспертизы, изъятыми при обыске вещества оказались феназепам, клозапин, а также трамадол.

Согласно данным пресс-секретаря столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, с мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы. Предпочтение злоумышленник отдавал людям, находящимся в состоянии опьянения.

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