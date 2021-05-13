Reuters: в США хотят отменить масочный режим для привитых от COVID-19

Американские Центры по контролю за заболеваниями (CDC) будут рекомендовать частичную отмену масочного режима для людей, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, привившимся от COVID-19 могут разрешить не носить маски на улицы и в большинстве помещений. При этом эксперты CDC считают, что масочный режим в самолетах, поездах, общественном транспорте и закрытых помещениях с большим скоплением народа необходимо сохранить для всех.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии COVID-19 диагностировали у более чем 32,8 млн американцев, из них более 584 тыс. человек скончались.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что в стране «без сомнений» недоучитывается количество летальных исходов коронавирусной инфекции.