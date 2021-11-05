Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Пиротехническая ракета попала в коляску с годовалым ребенком 06:55
Гол Бучневича и передача Барбашёва помогли «Сент-Луису»... 06:51
Bloomberg: Маск потерял из-за опроса в Twiter больше, чем Безос... 06:48
Сотрудница контактного зоопарка в Красногорске избила енота 06:46
Карпин назвал процент вакцинированных игроков сборной России 06:41
Минэнерго дало прогноз по объемам добычи нефти в России... 06:26
Около 0°С и гололедица ожидаются в Москве 06:22
Украинский олимпийский чемпион рассказал об отношении... 06:22
Дубль Наместникова помог «Детройту» прервать победную... 06:13
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются... 06:11

Львовский депутат на заседании нарисовал портрет Путина

close
100%
Depositphotos

Во время сессионного заседания депутат Львовского горсовета от фракции «Европейская солидарность» Юрий Грынив занимался изобразительным искусством. В результате он создал рисунок. Соответствующее видео выложил 24 канал.

Так, политик нарисовал портрет президента России Владимира Путина.

В ролике показано, что Грынив на белом листе бумаги сначала обводит ручкой контур портрета с телефона, после чего импровизирует и добавляет детали от себя.

Украинские журналисты выразили возмущение, что политик изображал лидера страны, к которой у Киева есть претензии, непосредственно в ходе заседания горсовета.

Ранее в октябре депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Илья Кива поздравил Путина с днем рождения словами мастера Йоды из фильма «Звездные войны», сказав ему «да пребудет с вами сила». Парламентарий также рассказал, что к российскому лидеру каждый вправе относиться по-своему, каждый может иметь свою точку зрения. Депутат также выразил мнение, что «бесятся слабые, проигравшие, те, кто предал и уничтожил Украину, превратив ее в нищую, голодную колонию, предчувствуя свой неминуемый фатальный конец».

После поздравления украинские правоохранительные органы завели в отношении Кивы уголовное дело о госизмене. Сам депутат заявил, что никакое уголовное преследование не остановит его в борьбе за восстановление взаимоотношений Украины с братским народом России.

Все новости на тему:
Обзор блогов и соцсетей
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+